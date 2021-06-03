دولة أوروبية تتهم أمريكا بالتجسس على مسؤولين سياسيين من 4 دول

استدعت أوسلو الخميس أعلى مسؤول في سفارة الولايات المتحدة بعد الكشف عن معلومات حول تجسس أميركي على مسؤولين سياسيين من أربع دول أوروبية بينها النروج كما أفاد مصدر رسمي.

قال وزير الدفاع النروجي فرانك باكي-جنسن في تغريدة نشرها مكتبه إن “وزارة الدفاع عقدت اجتماعا مع السفارة الأميركية في أوسلو اليوم حيث قلنا بوضوح إن التجسس الذي استهدف حلفاء غير مقبول وغير مجد”.

ثم أوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس أن المسؤول هو القائم بالأعمال الأميركي ريتشارد رايلي بحسب موقع السفارة الالكتروني وقد أبلغ بوجهة نظر النروج من قبل مسؤول نروجي كبير. ولا يرئس سفير البعثة الدبلوماسية الأميركية راهنا.