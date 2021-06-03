الأحوال المدنية: لا حذف أو إضافة لأي بيانات في سجل المواطن إلا بناء على طلبه

نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني، مؤكدة أن أي حذف يكون بناء على طلب المواطن ووفق الأنظمة والتعليمات والمعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن.

جاء ذلك رداً على استفسار مواطن سأل فيه عن سبب حذف اسم العائلة من البطاقة والاكتفاء بالقبيلة، مؤكدة أن المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن.

وردت الوكالة على استفسار مواطن سأل فيه عن سبب حذف اسم الفخذ من القبيلة بتطبيق توكلنا ببطاقة الأحوال المدنية، مؤكدة أن المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن.