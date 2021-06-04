إيرلندا الشمالية تستضيف كأس السوبر الأوروبي 2021

أعلن اتحاد إيرلندا الشمالية لكرة القدم، استضافة العاصمة بلفاست منافسات كأس السوبر الأوروبي 2021، بين تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وفياريال المتوج بالدوري الأوروبي، والذي سيقام في 11 أغسطس المقبل.

وأشار الاتحاد إلى أن السوبر الأوروبي سيقام على ملعب ويندسور بارك، معقل منتخب إيرلندا الشمالية، الذي يخوض عليه مبارياته الرسمية، وهو الملعب الذي يتسع لأكثر من 24 ألف متفرج.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد، باتريك نيلسون، في بيان رسمي قائلا “كنا على تواصل مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبعد عدة لقاءات يسعدنا التأكيد على أن المباراة (السوبر الأوروبي) سيقام في بلفاست”.

من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل عدد الجماهير المسموح لها بحضور المباريات وموعد طرح التذاكر خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن الأمور المذكورة ما زالت قيد المناقشة بين الاتحادين، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وسائل الإعلام قد توقعت أن يستضيف ملعب أتاتورك في اسطنبول منافسات السوبر القاري، خاصة بعدما تم استبعاده العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، إلا أن الاختيار وقع في النهاية على عاصمة أيرلندا الشمالية.

يذكر أن تشيلسي توج مؤخراً بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية بهدف نظيف أحرزه لاعب الوسط الألماني الشاب، كاي هافيرتز، بينما نجح فياريال الإسباني في التتويج ببطولة أوروبية لأول مرة في تاريخه، بعد خطف لقب الدوري الأوروبي بالفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح.

وفاز تشيلسي بالسوبر الأوروبي مرة واحدة على حساب ريال مدريد في عام 1998، بينما خسر اللقب أعوام 2012 و2013 و2019 أمام أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وليفربول على الترتيب، بينما سيخوض فياريال البطولة لأول مرة في تاريخه.