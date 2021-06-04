الكلمة الأخيرة.. كومان مستمر في تدريب برشلونة

أعلن مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوان لابورتا، بعد الاجتماع العادي الذي عقد يوم امس الخميس في كامب نو، أن رونالد كومان مدرب “البرسا” سيستمر في تدريب الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وعلى هذا النحو، سوف يستوفي كومان عامه المتبقي في عقده على الرغم من التكهنات التي أشارت إلى احتمال رحيله للتعاقد مع مدرب آخر.

وفي هذا الصدد، قال لابورتا “تم بحث الأمر وتقرراستمرار كومان لأننا راضون عن كيفية مرور هذه الفترة من العمل.

تعرفنا على بعضنا البعض بشكل أفضل. تصرف رونالد بشكل لا تشوبه شائبة وتم البحث عن حلول لخلافات صغيرة. استمراره هو الأفضل لبرشلونة”.

بالإضافة إلى ذلك، أقر لابورتا بأنه “اعتذر له” بسبب شعوره بـ”الإنزعاج” في ضوء حالة عدم اليقين التي سادت خلال الأسابيع الأخيرة.

وتابع: “الآن نعرف أين نحن. وسنشكل فريقا تنافسيا للغاية”.

وشدد على أن “شخصية كومان تعززت. وقد عمّقنا علاقتنا، ونرى أن المدرب متحمس في ظل تمتعه بعام من الخبرة في الفريق”.

وما لم يوضحه لابورتا هو ما إذا كان النادي ينوي التجديد لكومان مدة موسم آخر، وفي هذا الصدد، قال إنها مسألة “لم تتم مناقشتها” في الاجتماع.

وحول عودة جوردي كرويف إلى برشلونة كمستشار لقطاع كرة القدم هذه المرة تحت إمرة مدير كرة القدم في النادي ماتيو أليماني، أكد أنه “يستطيع المساهمة بالكثير في الأمانة الفنية”.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن نجل الأسطورة يوهان كرويف يوفر “حلاً أساسياً لبعض المواقف التي قد تنشأ” في المستقبل.