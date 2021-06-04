شاهد التفاصيل: وظائف إدارية وتقنية في السوق المالية #وظايف_شاغرة

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر شاغرة في مدينة الرياض للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:
أخصائي رئيسي دراسات لجنة الفصل: بكالوريوس أو ماجستير مالية، محاسبة، أنظمة مالية أو ما يعادلهم وخبرة 9 سنوات للبكالوريوس أو 6 سنوات للماجستير.
أخصائي مخاطر السوق: بكالوريوس أو ماجستير مالية، اقتصاد، إحصاء، أساليب كمية، إحصاء اقتصادي وخبرة 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير.
أخصائي إدارة التدقيق الداخلي: بكالوريوس أو ماجستير مالية، إدارة أعمال، محاسبة، إدارة مشاريع وخبرة 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير.
أخصائي إدارة التفتيش: بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال، مالية، محاسبة وخبرة 3 سنوات للبكالوريوس أو سنتين للماجستير.
أخصائي العلاقات والهيئات الدولية: بكالوريوس أو ماجستير علاقات دولية، قانون، مالية، اقتصاد وخبرة 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير.
مدير وحدة التشغيل والدعم الفني: بكالوريوس أو ماجستير علوم حاسب، هندسة حاسب أو ما يعادلهم وخبرة 8 سنوات في إدارة وتشغيل مراكز المعلومات.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: