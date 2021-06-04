هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: إطلاق برنامج بناء الكفاءات للخريجين والخريجات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إطلاق برنامج بناء الكفاءات في نسخته الرابعةلتدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج في بيئة عملية احترافية، تمَكّنها من اكتساب المعرفة المهنية المتخصصة، والمنافسة العملية الفعّالة في سوق العمل بالمملكة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية عبر تطوير المهارات العلمية للخريجين وإتاحة فرصة التطبيق العملي لهم في بيئة عملة متكاملة، ستمكّن الخريجين من امتلاك المهارات المهنية المناسبة أثناء البرنامج للمنافسة في الوظائف على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

ومن ضمن معايير وشروط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية مع الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المحددة.

المعدل التراكمي 4 من 5 أو 3.20 من 4 أو ما يعادل ذلك وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 لمرحلة البكالوريوس (بشرط عدم مضي أكثر من سنتين على التخرج).

ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 لمرحلة الماجستير (بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج).

اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول والتفرغ التام.

الوثائق المطلوبة : الهوية الوطنية – سيرة ذاتية حديثة – وثيقة التخرج أو السجل الأكاديمي – وثيقة معادلة الشهادة الجامعية في حال كانت الدراسة خارج المملكة).

وسيتم التقديم على البرنامج عبر الرابط التالي:

https://careers.gazt.gov.sa/content/Binaa-alkafaat_Arabic1/?locale=ar_SA