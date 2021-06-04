بلينكن يؤكد لغانتس “التزام أمريكا الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل”

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن امس الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنابة ووزير الدفاع بيني غانتس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

وجاء في بيان للمتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الخميس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنابة ووزير الدفاع بنيامين غانتس، وناقشا الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتزام أمريكا الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل”.

وأضاف البيان أن “بلينكن جدد تأكيد أهمية تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة والإنعاش في غزة، وعلى حاجة الإسرائيليين والفلسطينيين للتمتع بتدابير متساوية من الأمن والازدهار والديمقراطية والكرامة وفقاً للبيان.

وكان غانتس قد توجه يوم الأربعاء إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.