سلسلة الفضائح مستمرة… حزب #أردوغان في مرمى نيران زعيم المافيا

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن حزب العدالة والتنمية الحاكم بات هدفا مكشوفا لزعيم المافيا، الفار من تركيا، سادات بكر.

ولا تزال مقاطع الفيديو التي تحتوي على اتهامات واعترافات زعيم المافيا التركية، سادات بكر، تجذب الانتباه في الصحافة الأجنبية.

بعد الصحف البارزة مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست، نشرت فايننشال تايمز تحليلاً بعنوان زعيم المافيا أذهل تركيا بمقاطع الفيديو التي ينشرها ضد النخبة السياسية.

وجاء في تقرير الصحيفة البريطانية أن رجل العصابات المنفي فاجأ تركيا بالاتهامات التي وجهها للنخبة السياسية في سلسلة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب ونشرها بابتسامة على وجهه وقلادة ذهبية على صدره.

والتقرير، الذي أفاد بأن 7 مقاطع فيديو شوهدت 55 مليون مرة في المجموع، قال اتهامات بكر لبعض المسؤولين الحكوميين أو أفراد الأسرة المتورطين في تهريب المخدرات والاغتصاب والقتل سقطت في تركيا كـ(القنبلة).

وذكر تقرير فايننشال تايمز أن اتهامات بكر لم تمس أردوغان الذي أسماه أخي الكبير طيب لكن الفساد والادعاءات التي طالت دائرة أردوغان المقربة دنست حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى السلطة قبل عشرين عاما بشعار كسر هيمنة المافيا على السياسة.

وأكد التقرير أن معظم غضب بكر كان موجهًا ضد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وشمل الادعاء بأن بكر ساعد صويلو ضد مجموعة منافسة داخل حزب العدالة والتنمية بقيادة بيرات البيرق صعر أردوغان ووزير المالية المستقيل.

يذكر انه في مقطع الفيديو الأخير، علق زعيم المافيا على التصريحات التي أدلى بها الرئيس أردوغان مؤخرًا في صدد الدفاع عن وزير الداخلية سليمان صويلو ونجل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم إزاء الاتهامات الموجهة إليهما بالتورط في تجارة المخدرات، بقوله: لقد وصف الأخ الكبير طيب تصريحاتي بالمؤامرة الدولية المحاكة ضد تركيا، وتوعد بأنهم سوف يلقون القبض علي وينقلونني إلى تركيا.

حسنًا ما الذي سيتغير؟ هل نقلي إلى تركيا سيغير الحقائق.. طالما أنت أيدت صويلو فأنا سوف أخصص الفيديو القادم لك، وسوف أتحدث عن تاريخ العلاقة بيننا، وعن كيفية تعرفنا على بعضنا البعض وما جرى من حديث بيننا بحسب تقرير لصحيفة زمان التركية.

الفضائح التي كشف عنها سادات بكر من منفاه في دبي، على مدار أكثر من شهر، جددت لدى الأتراك الشكوك في تعامل الحكومة من عصابات المافيا، خاصة في حوادث الاغتيالات والاختطاف والاختفاء القسري، وتجارة السلاح والمخدرات.