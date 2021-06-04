أمانة جدة تصادر 29 طن خضروات وفواكه بنطاق بلدية الصفا

صادرت أمانة جدة ممثلة في بلدية الصفا الفرعية، 29 طن فواكه وخضروات، وذلك ضمن الجهود المستمرة للبلدية للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين، كما أسفرت الجولات عن إغلاق أربعة مستودعات مخالفة داخل النطاق.

وجاءت الحملة في إطار خطة عامة، وضعتها البلدية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين في النطاق ومنع انتشارهم في الشوارع الرئيسة حيث نُفذت حملة رقابية موسعة على الباعة المتجولين بحي “المروة” وحرم سوق الخضروات للحد من تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات.

وأسفرت عن ضبط مستودعات مخالفة لتخزين الخضروات إلى جانب إزالة 56 من العربات والبسطات العشوائية ومصادرة المحتويات وتسليمها للجمعيات الخيرية وتنظيف تلك المواقع من أثر المخلفات.