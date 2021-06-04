“رينارد” يؤكد أهمية مواجهة اليمن ويعلن غياباته

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أهمية لقاء فريقه أمام نظيره اليمني، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم وكأس الأمم الآسيوية.

كما أكد رينارد، جاهزية فريقه للقاء رغم الغيابات، حيث سيفتقد الأخضر مساء الغد المدافعين عبدالاله العمري ومحمد البريك لعدمجاهزيتهما، كما غادر ناصر الدوسري معسكر الأخضر، بسبب ظرف وفاة.

وردًا على تساؤل “الوئام” حول تذبذب نتائج الأخضر خلال الدور الأول وعدم الثبات على تشكيلة معينة، قال هيرفي إنه توصل إلى قائمة تضم 15 لاعبا تقريبا سيكونون النواة حال التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات.