مصر ترسل معدات وأطقما فنية إلى غزة لبدء إعادة الإعمار

ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة أن مصر أرسلت معدات هندسية وأطقما فنية إلى قطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء عملية إعادة الإعمار في القطاع بعد قتال وقع بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الآونة الأخيرة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي عشرات الجرافات والرافعات والشاحنات تحمل الأعلام المصرية وتصطف على الحدود لبدء العبور إلى غزة.

واصطف فلسطينيون على الحدود من ناحية غزة عند معبر رفح لاستقبال الموكب أثناء دخوله القطاع.

وقال مسؤول حدودي فلسطيني إن 50 شاحنة عبرت.

كان القتال قد تفجر في العاشر من مايو بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة واستمر 11 يوما وأسفر عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا في مئات الضربات الجوية الإسرائيلية للقطاع.

وتسبب أكثر من 4000 صاروخ أطلقها مسلحون في غزة وتم اعتراض كثير منها في مقتل 13 في إسرائيل.

ولعبت عدة دول، من بينها مصر والمملكة، دورا رئيسيا في الوساطة في تهدئة بين الجانبين وقالت إنها ستخصص 500 مليون دولار لتمويل إعادة بناء المناطق المدمرة من غزة.

وأكد حازم قاسم المتحدث باسم حماس اليوم الجمعة تقدير الحركة لمساهمات مصر في جهود إعادة الإعمار.

وذكرت وزارة الإسكان في غزة أن 1500 وحدة سكنية دُمرت خلال القتال، فضلا عن تعرض 1500 وحدة أخرى لتلفيات غير قابلة للإصلاح بينما تعرضت 17 ألف وحدة لأضرار جزئية.

وقال مسؤول في الوزارة إن تكلفة إعادة البناء تبلغ 150 مليون دولار.