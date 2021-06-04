حذّر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من مزاعم ادعاء ملْكية بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها .
وأكد الطيب خلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، اليوم الجمعة، أن الدين عند من يؤمن به ويحترم قوانينه، يحكُم حُكمًا صريحًا بأن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس هي ملكية عامة.
وشدد شيخ الأزهر أنه لا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحت أي ظرفٍ من الظروف، أن تُترك هذه الموارد ملكا لفرد، أو أفراد، أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك.
وأضاف أنه من أمسّ ما يتعلق بموضوع الإفساد في الأرض، ويجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المتشابهة، منوها أن الماء بمفهومه الشامل، الذي يبدأ من الجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار، يأتي في مُقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس، أو دولة دون دولٍ أخرى، فهذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سلب لحق من حقوق الله.
شيخ الأزهر: احتكار حق ملكية الماء “إفساد في الأرض” #اليوم_العالمي_للبيئة
حذّر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من مزاعم ادعاء ملْكية بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها .