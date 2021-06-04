رئيس يوفنتوس: دوري السوبر لم يكن انقلاباً والـ”يويفا” مغرور

أكد رئيس نادي يوفنتوس، أندريا أنييلي، أن “دوري السوبر الأوروبي لم يكن انقلاباً بل صيحة إنذار” ووصف رد فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بـ”المغرور” وذلك بعد معارضته بقوة لتلك الفكرة وتهديده باستبعاد الأندية الموافقة على إنشاء هذه البطولة من البطولات الأوروبية المقبلة.

وقال رئيس “البيانكونيري” خلال المؤتمر الصحافي لوداع فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي السابق للنادي “دوري السوبر الأوروبي لم يكن محاولة للانقلاب بل صيحة إنذار لنظام يسير في طريق الإفلاس.

الاتفاق بين الشركاء كان ينص على الحصول على موافقة “يويفا” و”فيفا” أولا”.

وتابع أنييلي “رد فعل “يويفا” أغلق الموضوع تماما وكان هجوميا وانتهى بتهديد ثلاثة أندية”.

ولا يزال يوفنتوس -بجانب ريال مدريد وبرشلونة- أحد الداعمين لهذا المشروع والذي انسحبت منه 9 أندية أخرى (مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وآرسنال وتوتنهام وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وميلان) بعد أيام قليلة من رد الفعل السلبي في عالم السياسة والرياضة.