“الفوائد تفوق المخاطر”.. بريطانيا توافق على استخدام لقاح «فايزر» للأطفال

في تطور جديد لاستعمال لقاح فايزر، وافقت المملكة المتحدة على استخدامه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

وأكدت أنه آمن وفعال في هذه الفئة العمرية وأن الفوائد تفوق المخاطر.

وأضافت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أنها أجرت مراجعة صارمة للقاح لدى المراهقين.

كما ستقرر لجنة اللقاحات في المملكة المتحدة الآن ما إذا كان يجب أن يحصل الأطفال على اللقاح.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخرًا على لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، حيث بدأت الولايات المتحدة وكندا في تطعيم الأطفال في هذه الفئة العمرية، في وقت سابق من هذا الشهر.