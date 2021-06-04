انتهت بكوارث في 4 عواصم عربية .. 6 وعود كاذبة لثورة الملالي قبل 40 عاما

نشر نشطاء ومدونون إيرانيون عددا من وعود الخميني، التي أطلقها أثناء ما يسمى بـ “الثورة الإسلامية”، في إيران قبل 40 عاما.

وسخروا بالقول : ” الوعود التي لم تتحقق قط للخميني ومن معه في ” الثورة الإسلامية” ، المنشورة في جريدة كيهان الإيرانية الشهيرة في الأشهر الأولى للثورة 1979 م”.

وكان من أهم هذه الشروط التي ادّعى الخميني تطبيقها في الثورة المزعومة :

1-لا مكان للاستبداد في الحكم الإسلامي

2- المعمم لن يصبح رئيسا للجمهورية

3- الكهرباء والماء مجانا

4- لا تشتروا البيت.. نحن نعطيكم

5- الأكراد حقوقهم محفوظة

6- سنحكم بالديموقراطية