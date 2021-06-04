انتهت بكوارث في 4 عواصم عربية .. 6 وعود كاذبة لثورة الملالي قبل 40 عاما

نشر نشطاء ومدونون إيرانيون عددا من وعود الخميني، التي أطلقها أثناء ما يسمى بـ “الثورة الإسلامية”، في إيران قبل 40 عاما.
وسخروا بالقول : ” الوعود التي لم تتحقق قط للخميني ومن معه في ” الثورة الإسلامية” ، المنشورة في جريدة كيهان الإيرانية الشهيرة في الأشهر الأولى للثورة 1979 م”.
وكان من أهم هذه الشروط التي ادّعى الخميني تطبيقها في الثورة المزعومة :
1-لا مكان للاستبداد في الحكم الإسلامي
2- المعمم لن يصبح رئيسا للجمهورية
3- الكهرباء والماء مجانا
4- لا تشتروا البيت.. نحن نعطيكم
5- الأكراد حقوقهم محفوظة
6- سنحكم بالديموقراطية