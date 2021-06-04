الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي بإشراف الحرس الثوري تستدرج الأطفال لمعسكرات التدريب

ندّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بما تقوم به مليشيا الحوثي من انتهاكات بحق الأطفال اليمنيين.

ونشر الإرياني على حسابه في تويتر مقطع فيديو لأحد الأطفال وهو ينشد أنشودة إيرانية وعلق عليها قائلا :” نموذج لأحد مخرجات معسكرات التدريب التي أقامتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لاستدراج وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء “المراكز الصيفية” بإشراف الضابط في فيلق القدس الارهابي المدعو حسن ايرلو”.

وأضاف أن ما تقوم مليشيا الحوثي بإشراف إيراني باستدراج الأطفال لمعسكرات تدريب، ومسخ هويتهم اليمنية والعربية وغسل عقولهم وتعبئتهم بثقافة الموت وشعارات الكراهية والأفكار الطائفية الإرهابية المستوردة من إيران، وتجنيدهم في معاركها العبثية خدمة للمشروع التوسعي الفارسي وأطماعه في المنطقة.

ودعا الإرياني أبء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، لإدراك حقيقة مشروعها الطائفي الخطير الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا وهوية وحاضرا ومستقبلا، وأنها مجرد أداة قذرة لتنفيذ مخطط نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والمنطقة، واتخاذ اليمنيين قرابين لإرضاء أسيادهم في طهران.