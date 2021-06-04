خامنئي يتراجع.. ولاريجاني بعد استبعاده يغازله برسالة شكر

في تطور في مشهد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي ستعقد في الثامن عشر من الشهر الجاري، وجه رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني رسالة شكر إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

وجاء ذلك بعد إعلان خامنئي أن بعض المترشحين للانتخابات “تعرضوا للظلم” خلال عملية تأييد ورفض أهليتهم.

وكان خامنئي قد دعا الجهات المسؤولة للتعويض عن “الجفاء” الذي تعرض له المترشحون المعنيون.

وقد أعلن لاريجاني تقبله قرار مجلس صيانة الدستور رفض أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية، حيث دعا الشعب الإيراني إلى مشاركة واسعة في الانتخابات.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تحقيق أدنى نسبة اقتراع في تاريخها في الانتخابات البرلمانية عام 2020.

وكانت دعوات قد انطلقت في إيران، تطالب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية بالبلاد، خاصة بعد استبعاد كبار المرشحين، وعلى رأسهم الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد.