إنجاز بالمملكة.. أداة تشخيص سريعة للكشف عن 91 عينة كورونا خلال دقائق

ابتكر باحثون بالمملكة أداة تشخيص سريعة تقوم بقياس 91 عينة من فيروس كورونا في 45 دقيقة وبدقة عالية.

البروفيسور ابتسام السحيمي عميد معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ورئيس الفريق البحثي صرحت بأن احتمالية الخطأ فيها نادر جداً لأنها تستهدف 3 جينات وكأنها تعرف الفيروس 3 مرات وليس مرة واحدة.

وأكدت أنه بفضل المشروع الممول من وزارة التعليم، قمنا بتطوير مجموعة أدوات لتشخيص فيروس كورونا، وتعتمد تلك الأداة على التقنية المستخدمة حاليًا، والمعروفة بالـ”بي يس آر”.

كما نوهت أن الابتكار الجديد يمكنه اكتشاف أكثر من جين لفيروس “كورونا المستجد” في نفس التفاعل.

كما يستطيع الابتكار استهداف 3 جينات في وقت واحد أحدهما للإنسان والآخران للفيروس، وذلك على عكس الطريقة التقليدية المتبعة والتي تستهدف فيروسا واحد في الوقت الحالي.