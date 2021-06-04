تمرد مفاجئ.. نائب عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم يحذر من مساعي أردوغان لصياغة دستور جديد

حذّر نائب برلماني عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم من مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لصياغة دستور جديد، في تمرد مفاجئ وغير متوقع.

وقال النائب عن “العدالة والتنمية” طغرول تُرْكَشْ، في تصريحات نقلتها صحيفة “جمهورييت” المعارضة، وتابعتها “العين الإخبارية”، إن صياغة دستور جديد كل 3 أو 5 أو حتى 20 عاما، “أمر لا نصادفه إلا قليلاً في العالم أجمع، فضلا عن أنه محفوف بالمخاطر”.

وتابع تُرْكَشْ “بالطبع الدساتير ترمم بين الحين والآخر حسب مقتضيات المرحلة ومتطلباتها، أما تغييره بشكل كامل على فترات قصيرة أقصاها 20 عامًا، فأمر ليس بالجيد”.