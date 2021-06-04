موسكو للخرطوم: قاعدتنا قائمة في أراضيكم.. كونوا عند كلمتكم  

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف اليوم الجمعة قوله : إن السودان لم ينسحب من اتفاق مع روسيا لإقامة منشأة بحرية روسية هناك”.

وأكد بوجدانوف أنه يمكن التوصل لحل وسط، لم ينسحبوا ولم يسحبوا توقيعهم لديهم بعض الأسئلة التي استجدت فقط.

وتابع قائلا: لدينا ملحق عسكري وسفارة تعمل.. لقد تلقوا توضيحات من الجاني السوداني.

كما نوّه الخبير العسكري أليكسي فاليوجينيتش في محادثة مع “موسكوفسكي كومسوموليتس”، أنه يمكن للبنتاغون أن يقدم للسودان اتفاقية أكثر ربحا من روسيا.

وأوضح أن السلطات الجديدة في البلاد تتبع مسارا مؤيدا لأمريكا وقد ترفض إنشاء قاعدة للأسطول الروسي في البلاد.

وكانت قيادة القوات المسلحة السودانية أعلنت عزمها مراجعة الاتفاق مع روسيا بشأن إنشاء قاعدة بحرية روسية في مدينة بورتسودان.

وقال اللواء محمد عثمان الحسين إن الاتفاقية وقعت من قبل حكومة السودان السابقة لكن البرلمان لم يصدق عليها.

ويرى الخبراء أن قرار السلطات السودانية يرجع إلى ضغوط خارجية.

كما أفاد مصدر عسكري سوداني أننا أوضحنا لموسكو أن التفاهم بشأن مركز الدعم البحري غير ملزم.

وشدد المصدر بأن الحكومة والجيش لم يقرّا أي اتفاق عسكري مع روسيا.