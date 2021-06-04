الهند.. اكتشاف سلالة جديدة لكورونا تخترق المطعمين

كشفت دراسة قام بها عدد من الأطباء في الهند أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد كانت لأشخاص مطعمين بشكل كامل أو جزئي.

وأشارت الدراسة إلى أن السلالة الخاصة بفيروس كورونا والتي أصيب بها الأشخاص المُلقحين تسمى ” B.1.617″ والتي تتضمن 3 سلالات متحورة لكورونا.

وقال الأطباء في الهند أن 63 حالة من “العدوى المخترقة” وهي تسمية تطلق على حالات الإصابة بنفس المرض الذي كان يفترض للقاح أن يحصن ضده.

وأوضحت النسخة الأولى من التقرير الذي أعده أطباء من معهد All India للعلوم الطبية “شمل تحليلنا 63 حالة إصابة مخترقة… تلقى 36 مريضا جرعتين من اللقاح، بينما تلقى 27 آخرون جرعة واحدة. وتلقى عشرة مرضى لقاح “كوفيشيلد” فيما حصل 53 شخصا لقاح “كوفاكسين”.