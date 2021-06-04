للمرة الثالثة خلال يومين .. حرائق هائلة تندلع في حقول نفطية بإيران

تتوالي في الفترة الأخيرة اندلاع حرائق هائلة في عدة محافظات إيرانية، والتي كان آخرها اندلاع حرائق هائلة في حقول نفطية بمنطقة الحويزة في الأحواز.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن حريقا كبيرا اندلع في مصفاة نفطية جنوب العاصمة طهران.

وأكد مدير طوارئ طهران بیمان صابریان حينها، أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل، منوها أن عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، وأن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

وأوضح أنه ليس هناك أي خطر لوقوع تلوث بيئي يهدد أرواح سكان العاصمة.

كما أن حريقا اشتعل أيضا على متن سفينة تابعة لها بالقرب من ميناء جاسك، حيث تم إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة دون وقوع إصابات.