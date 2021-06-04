هذه آخر تصرفات مليشيات إيران بالعراق.. إعدام المدنيين ميدانيا بدون محاكمة

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مشاهد مرعبة لعملية إعدام جماعي لمواطنين عراقيين على يد قوات الحشد الشعبي.

وبحسب ما تم تداوله يظهر مقطع الفيديو حفلة قتل، على يد عناصر من الحشد الشعبي العراقي، الذين يعدمون ميدانيا ثلاثة مدنيين دون تهمة أو محاكمة. وعلق نشطاء عراقيون على مقطع الفيديو بالقول : “تصوروا أن هؤلاء القتلة يتقاضون رواتب من الدولة، ويقتلون بسلاحها، ويدعون القداسة، ويقول أحد كبرائهم، أنهم وجدوا بأمر من الله”.

وعلق آخر: ” الهمجية الطائفية في أبرز صورها، هذه مليشيات تعتبر حكومية في العراق، هذه عراق الملالي التي جاءت بها الدبابة الأمريكية.. يقتلون العراقين ثائرا للحسين”.