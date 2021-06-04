الحرس الثوري يرسل 300 من مليشياته إلى اليمن بعد دورات قتالية بمدن سورية

ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة تجنيد الشباب السوري من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك للقتال إلى جانب الحوثيين في اليمن.

وأكدت المعلومات أن حوالي ٦٠ سورياً عادوا إلى بلداتهم في دير الزور والرقة وتدمر بعد انتهاء مهمتهم التي دامت ١٠ أشهر في اليمن.

وقد خضع ٣٠٠ عنصر من المجندين في اليمن حالياً لدورات عسكرية وقتالية في معسكري “التليلة” بالقرب من مدينة تدمر الأثرية، ومعسكر البوكمال.

ويشرف الحرس الثوري الإيراني على إعداد المجندين لخوض العمليات العسكرية ضد القوات الحكومية في اليمن وقوات التحالف.

يذكر أن ميليشيا لواء الهاشميون استقرت في البوكمال، بعد تأسيسها منذ قرابة الشهرين.

و اتخذت ميليشيا “لواء الهاشميون” التابعة للحرس الثوري الإيراني مقراً لها في شارع الانطلاق في البوكمال، ويتواجد في المقر ما يقارب الـ 50 عنصراً معظمهم من أبناء عشيرة المشاهدة وأهالي بلدة السكرية غرب البوكمال.

وقد تأسست هذه الميليشيا بتوجيه من قائد الفوج 47 الملقب “أبو عيسى المشهداني” والذي يقوم بضم أقاربه وأبناء بلدته بشكل خاص إلى هذا التشكيل الجديد، ويشتهر مع عناصره بعمليات السرقة والتشبيح وفرض الإتاوات على المدنيين.