رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.. الأردني “أبو جامع” ينسحب من بطولة دولية

قالت اللجنة البارالمبية الأردنية إن لاعب المنتخب لكرة الطاولة، أسامة أبو جامع قرر الانسحاب من ربع نهائي بطولة سلوفينيا الدولية.

وبحسب ما أعلنته اللجنة فد جاء انسحاب أبو جامع، رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وكان أبو جامع تألق وفاز على لاعب نمساوي 3/1 وخسر أمام لاعب بولندي 3/2 .

وفي دور ربع النهائي رفض أبو جامع من الاستمرار وانسحب أمام لاعب إسرائيلي.

وعلق الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة على انسحاب أبي جامع بالقول :” موقف يوجع دولة الاحتلال أكثر بكثير من هزيمة لاعبها.. دولة تعيش هواجس الشرعية منذ نشأتها ولا يجب تخليصها منها.. له التحية ولأمثاله”.

من ناحية أخرى تأهلت لاعبة المنتخب البارالمبي لكرة الطاولة فاتن عليمات إلى دور الأربعة من بطولة سلوفينيا الدولية بكرة الطاولة لذوي الإعاقة، الملحق المؤهل لبارالمبيك طوكيو 2021.

ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية الاردنية اليوم الجمعة، جاء تأهل عليمات بعد فوزها على لاعبة مونتنجرو بنتيجة 3 / 1، كما حققت الفوز على لاعبة سلوفينيا بنتيجة 3 / 1، وحققت أيضاً في دور المجموعات، ربع النهائي فوزاً صعباً على اللاعبة الروسية