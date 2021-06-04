هزّت سوريا.. أم تهرب كوكايين وهيروين في جثة جنينها

جريمة مروعة شهدتها سوريا، حيث أقدمت أم على ارتكاب جريمة بحق جنينها بعد إسقاطه، واستخدام جثته في تهريب الكوكايين والهيروين.

وكانت وحدة مكافحة المخدرات السورية قد بثّت اعترافات الأم المتهمة في مقطع مصور عبر القنوات السورية الرسمية.

وأظهر الفيديو اعترافات لسيدة سورية، متهمة بإدمان المواد المخدرة والاتجار بها، وهي تُقر بإجهاضها جنينها والاحتفاظ بجثته في ثلاجة المنزل، كي تستخدمها في نقل مواد مخدرة كالكوكايين والهيروين وترويجها وبيعها، عبر وضعها داخل الجثة.

وقد أجهضت الجنين عبر تعاطي حبوب مخصصة للإجهاض، في الشهر الثامن من الحمل، وعقب تمكنها من إسقاط جسد الجنين، نقلته من المستشفى لمنزلها ووضعته في ثلاجة البيت، لتشرع بعدها، في توظيف جثته، للمتاجرة بالمواد المخدرة بين العاصمة دمشق وريفها.