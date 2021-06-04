8 حكام سعوديين يشاركون بـ التصفيات الآسيوية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الحكام السعوديين المشاركين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ولفت الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الحكم خالد الطريس سيشارك في مباريات المجموعة A ضمن التصفيات الآسيوية، ومقيم الحكام علي الطريفي في المجموعة B.

ويتواجد في المجموعة G محمد الهويش، عبدالرحيم الشمري وياسر السلطان، فيما يشارك في المجموعة H تركي الخضير، محمد العبكري وخلف الشمري، وتمنى الاتحاد السعودي التوفيق للحكام في المباريات.