خميس مشيط: كشف 43 تجاوزاً في 8 ساعات

بتوجيه ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نفذت بلدية خميس مشيط حملة تفتيشية مفاجئة على أسواق وأحياء وسط المدينة وذلك بالتعاون مع شرطة المنطقة وبمشاركة من المحافظة والشؤون الصحية و الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد الحويطي بأن الحملة التفتيشية كانت شاملة على كافة أسواق و احياء وسط المدينة وذلك لمسح وضبط المواقع التي تكتظ بالمتسوقين، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات البلدية والصحية وضبط المخالفين لها.

مشيرا الى ان جهود بلدية خميس مشيط جاءت لضمان الصحة العامة وسلامة أسواق المحافظة وفقا لتطلعات سمو أمير منطقة عسير و بدعم من امين المنطقة الدكتور وليد الحميدي و ذلك حرصا منهما على سلامة الجميع.

و بين الحويطي الى ان الحملة تهدف ضبط بعض المحلات التي ارتكبت مخالفات متعلقة بالصحة العامة، إضافة الى المحلات التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية حيث قامت الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية بإجراءات تفتيش مفاجئة ومستمرة على مدار ثمان ساعات متواصلة والتي نتج عنها إغلاق و تغريم 43 منشأة، و إزالة 53 بسطة عشوائية مخالفة و مصادرة أكثر من 1250 كجم من المواد الغذائية بعد أكثر من 305 جولة تفتيشية .

وأكد بأن الحملات التفتيشية متواصلة وبشكل دوري، وفق خطط ميدانية تهدف إلى متابعة مدى تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بالاشتراطات البلدية و الصحية مهيبا الجميع بسرعة الإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 940 في حال ملاحظة أي مخالفة.