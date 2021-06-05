فهد بن نافل: جمهور #الهلال يستاهل وجارديم يخطط للموسم

أعلن فهد بن سعد بن نافل رئيس نادي الهلال عن بدء البرتغالي ليناردو جارديم المدرب الجديد، التحضير للموسم الرياضي المقبل.

وذكر مثنياً في الوقت ذاته على استراتيجية الدعم الحكومي للنادي وعدها دعامة كبيرة للأندية ومن ضمنها الهلال، ومكنتمن دعم ألعاب عديدة.

وخص رئيس نادي الهلال بالثناء العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال قائلاً: كما عهدناه داعماً لكافة إدارات الهلالالمتعاقبة، كان ولا يزال داعماً لإدارتنا بدعمها مالياً ومعنوياً بما أسهم في مواصلة تحقيق الألقاب.

وأكد أبن نافل من خلال مجموعة تغريدات عبر حسابه في موقع تويتر بدء التحضير للموسم الرياضي قبل نحو ستة أشهر سواءً باستقطابات عناصر محلية أو أجنبية كما هو الحال مع حمد اليامي وعبدالله الحمدان وماريجا؛ مبيناً أن ذلك تم وفقاً لرؤية الأجهزة الفنية حينها وحالياً لدى جارديم.

وهنأ جماهير النادي بالفوز بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية على التوالي،قائلاً: مكانة الهلال، وتطلعات جماهيره تستوجب علينا عملاً مضاعفاً بكل ما أوتينا من قوة من أجل أن يتوافق مع هذه المكانة،ويلبي تلك التطلعات التي لا يرضيها ولا يرضينا سوى الذهب.