روسيا تسجل 20 ألف وفاة بـ #كورونا في أبريل

بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد – 19 في روسيا خلال شهر أبريل الماضى 20 ألفاً و323 حالة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء امس الجمعة، أن هذا الإحصاء الجديد يأتى فى الوقت الذى تحيط فيه شكوك واسعة النطاق بمناشدات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للسكان بوقاية أنفسهم من الفيروس باستخدام اللقاحات المطورة محليًا.

وينخفض العدد الإجمالى للوفيات فى شهر أبريل بنسبة 15 % عن الرقم المعدل والمعلن عن شهر مارس والذى بلغ 24 ألفاً و42 حالة وفاة، وفقاً لهيئة الإحصاءات الاتحادية الروسية.

وأضافت بلومبرغ أن إجمالي الوفيات في روسيا والمرتبطة بوباء كورونا ارتفعت إلى أكثر من 270 ألف حالة حتى أبريل.

وتعد روسيا من بين أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا واستقر عدد الإصابات اليومية الجديدة عند حوالي 9000 حالة منذ نهاية مارس وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى لها فى أواخر ديسمبر وبلغت 30 ألف حالة إصابة يومية.