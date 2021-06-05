تفاصيل: نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل

أعلنت جامعة الملك فيصل نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442 – 1443 هـ، والتي تم القبول فيها وفق ما حددته الأقسام العلمية من شروط في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحققة للعدالة في الترشيح.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن جامعة الملك فيصل وفي إطار هويتها الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030، عمدت إلى فتح آفاق علمية بحثية جديدة في مجال الدراسات العليا تدعم توجهها التنموي نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية.

مبيناً أنه وفي إطار عناية الجامعة بتطوير برامج الدراسات العليا حققت خلال العامين الماضيين نمواً مطرداً بنسبة 80%.

وبلغ عدد الدارسين في البرامج ما يربو عن (4000) طالب وطالبة، و بزيادة في هذا العام عن العام الماضي تجاوزت 20% في عدد البرامج، وأكثر من 40% في عدد مقاعد القبول.

ودعا سعادة عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور زياد بن عبدالله الحمام جميع المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للاطلاع على نتائج الترشيح من خلال بوابة القبول للدراسات العليا. على الرابط التالي :

https://services.kfu.edu.sa/Admission/Graduate-guarantee.aspx

كما نوه بأن عدم تأكيد القبول في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط.

وأبان أن العمادة سوف تقوم خلال الأيام المقبلة بإطلاق الإصدار الثاني لدليل التسجيل وسداد الرسوم؛ والذي يحتوي على شرح عدة خدمات وهي: آلية سداد الرسوم، ورفع إيصال السداد، وتسجيل المقررات، والرسوم الدراسية للمستوى الأول، وتخفيض الرسوم، وغيرها.