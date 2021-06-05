بالصور… فعاليات للاحتفال باليوم العالمي للبيئة في مكة المكرمة

يحتفي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بـ”اليوم العالمي للبيئة” في 5 يونيو.

واكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في التعامل مع القضايا العالمية المُلحة.

ولا شك أن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتين أعلنهما ولي العهد تؤكدان حرص المملكة على مكافحة التغيُّر المناخي والتصحر وحماية البيئة عبر خفض الانبعاثات الكربونية وتبنيها للخُطط الزراعية لزراعة أكثر من 10 مليارات شجرة داخل المملكة، و40 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول العربية، وذلك خلال العقود القادمة.

وهذا يُعد أكبر برنامج غير مسبوق لإعادة التشجير في العالم ما سيكون له حجم هائل من الآثار الإيجابية على جميع القطاعات، وسيمتد إلى بقية دول العالم.

كما أكد ان فرع الوزارة لديه العديد من الفعاليات بهدف رفع الوعي والعمل من أجل البيئة في منطقة مكة المكرمة ، لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

حيث حرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على مشاركة المتطوعين في حملة ” لنجعلها خضراء ” التي تقوم بهل ادارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة تحت مظلة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لتتولى أحد الجوانب الهامة في مجال النطاق البيئي وهو تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ، ومازالت الجهود مستمرة للوصول للاعداد المستهدفة، التي تعـد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة.

كما أن الغطاء النباتي الطبيعي في الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية يعـد ركيزة هامة لاستدامة وازدهار البيئة والحياة الفطرية.

كما ان هناك مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة من الغابات بحملات التشجير في جميع الغابات الجبلية أو الساحلية بمنطقة مكة المكرمة مثل مشاريع زراعة المانجروف، وإعادة زراعتها على ساحل البحر الأحمر.