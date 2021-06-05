مقتل مستشار قاسم سليماني في سوريا

شُيِّع في المستشفى العسكري في مدينة حمص وسط سوريا أمس الجمعة، اللواء في القوات السورية نزار عباس الفهود الذي قتل مع المستشار العسكري في الحرس الإيراني حسن عبد الله زاده، المعروف بأنه كان “مستشاراً” لقاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” الذي اُغتيل في غارة أمريكية قرب بغداد مطلع العام الماضي.

ووفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”، نعت وسائل إعلام إيرانية عبد الله زاده ومرافقه محسن عباسي.

وأفادت بأن عبد الله زاده “كان ضابط أمن منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ثم البوكمال شرق سوريا، وأحد أبرز المستشارين العسكريين الإيرانيين في معارك غوطة دمشق وحلب”. ونشرت وكالة “مهر” الإيرانية صورة له مع سليماني في سوريا.

ومن جهتها، أفادت مصادر إعلامية سورية معارضة بوقوع هجوم واسع شنّه داعش أمس الأول الخميس، على رتل تابع لميليشيات إيرانية في السخنة شرق حمص بين تدمر ودير الزور، “أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً بينهم قادة كبار في الحرس الإيراني.