تقرير أممي: تركيا استخدمت طائرات فتاكة بدون طيار في الصراع الليبي

كشف تقرير أممي عن استخدام طائرات بدون طيار مصنوعة في تركيا ومعروفة باسم “نظام الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل” في عمليات القتال بين مليشيات حكومة الوفاق السابقة وبين الجيش الوطني الليبي.

وبحسب موقع الساعة 24، قال تقرير الأمم المتحدة التي نشرته هيئة الإذاعة الأمريكية إن مثل هذه الطائرات بدون طيار، المعروفة باسم نظام الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل (LAWS) ظهرت لأول مرة في مارس 2020.

ونقلت الإذاعة عن الباحث في الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والردود عليه (ستارت)، زاكاري كالينبورن، قوله إذا قُتل أي شخص في هجوم مستقل، فمن المحتمل أن يمثل ذلك أول حالة تاريخية معروفة لأسلحة ذاتية التشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي تُستخدم للقتل.

وطائرة “Kargu-2″، هي طائرة هجومية مسيرة صنعتها شركة “STM” التركية ويمكن تشغيلها بشكل مستقل ويدويا، وهي قادرة على “التعلم الآلي” و “معالجة الصور في الوقت الفعلي” ضد أهدافها.

وبالعودة إلى حساب الشركة التركية في موقع “يوتيوب”، يتبين نشرها لفيديو توضيحي عن مهام وقدرات طائرة “Kargu-2 ” الخاصة بها.

والجديد في حرب الطائرات بدون طيار في معارك ليبيا يتمثل في “قدرتها على العمل بشكل مستقل، مما يعني أنه لا يوجد إنسان يسيطر عليها، واصفة إياها بأنها “روبوت قاتل”.