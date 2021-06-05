خاصية قد تزعج البعض..تسريبات جديدة عن آيفون 13

سربت تقارير إخبارية تفاصيل جديدة عن هاتف أبل المرتقب هذا العام، آيفون 13، من بينها حجم البطارية.

وطبقا لهذه التسريبات، فإن آيفون 13 سيحتوي على بطارية أكبر من كل النسخ السابقة من هذا الهاتف، بطاقة تقدر بنحو 3095 مللي أمبير، مقارنة بآيفون 12 الذي كانت قدرته 2815، أي أن الزيادة بلغت 18 بالمئة.

وكلما زادت سعة البطارية من وحدات المللي أمبير، طالت سعة البطارية أو عمر البطارية، مما يعني أن مقتني هذا النوع من الهواتف سيواجهون مشكلات أقل.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، سيمت جعل سمك الهواتف أكبر من ذي قبل، على ما أورد موقع “فوربس” الأميركي، مما قد يزعج بعض المستخدمين.

ومن المتوقع أن تكشف أبل عن نسخ متعددة من آيفون 13، مثل “ميني آيفون 13″، و”آيفون برو 13″، وبطاريات هذه الهواتف ستكون أيضا أكبر من نظيراتها السابقة.

وهذه ليست أول مرة يجري الحديث عنها عن زيادة في حجم البطارية وقدرتها، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن أرقام بعينها.