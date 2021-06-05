السعودية تتصدر حالات التعافي.. 33.7 مليون لقاح كورونا بالخليج العربي

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد جرعات لقاح كورونا بدول الخليج العربي تجاوز 33.7 مليون درعة، مشيرًا إلى أن السعودية وفطر والإمارات تصدرت حالات التعافي.

وذكر المركز –عبر تويتر- إنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، بلغ عدد جرعات اللقاح (33,750,220)، ويلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,036,111)، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي (1,933,429)، وبلغ إجمالي حالات الوفاة (14,921).

وحول نسب التعافي بدول الخليج العربي، أوضح مركز الإحصاء أنها بلغت في قطر 98.3%، وفي الإمارات 96.5%، وفي السعودية 96.3%، وفي الكويت 94.9%، وفي سلطنة عمان 91.5%، وفي البحرين 89.3%.