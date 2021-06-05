وفاة شخص صدمه قطار الحرمين.. والشركة المشغلة تكشف تفاصيل الحادث #عاجل

توفي شخص، صباح اليوم السبت، في مكة، بعد اصطدام قطار الحرمين به، ما تسبب أيضا في تأخير حركة القطارات.

وقالت شركة المشاريع السعودية الأسبانية للقطارات (مشغل قطار الحرمين السريع) أنه عند حوالي الساعة 9:05 من صباح هذا اليوم وقع حادثة اصطدام مؤسفة لشخص، أدت إلى وفاته رحمه الله؛ وقد باشرت الجهات المختصة الحادث في حينه.

وأوضحت أن الشخص كان متواجدًا بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي على بعد (4) كيلو متر من محطة مكة المكرمة.

وأعربت الشركة عن بالغ أسفها وعميق حزنها لوقوع هذه الحادثة، سائلة الله تعالى أن يِتَعُمد المتوفى بواسع رحمته وتتقدم بأصدق المواساة لذويه.

وشددت الشركة على ضرورة الابتعاد عن حرم الخط الحديدي وخطورة الاقتراب منه لضمان سلامة الجميع ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً لا سمح الله.

كما قدمت الشركة اعتذارها لجميع عملائها الكرام عن تأخر بعض رحلاتها صباح هذا اليوم بسبب ذلك. وتؤكد أنها استأنفت جميع رحلاتها المجدولة وفق مواعيدها.