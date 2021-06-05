مزاد علني لبيع سيارات بـ”جازان”.. الإثنين المقبل

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقد مزاد علني لبيع ‏‏”سيارات” في جمرك ميناء جازان، يوم (الإثنين) المقبل.‏

واشترطت الهيئة للدخول في المزاد، دفع مبلغ تأمين إلزامي يقدر ‏بـ50 ألف ريال، مع دفع عمولة السعي 2.5 % علاوة على قيمة البيع ‏عقب رسو المزاد.‏

وألزمت المشتري بإخراج السيارات خلال 5 أيام، وفي حال ‏تخطي المدة المسموح بها سيتم تحصيل “أرضيات”، وإذا زادت ‏المدة سيتم عرض السيارات للبيع مرة أخرى.‏

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، ‏بحسب توجيهات وزارة الصحة، ومنها، تطبيق توكلنا، و‏التباعد، والكشف عن الحرارة، والالتزام بالحد المسموح ‏للتجمعات.‏