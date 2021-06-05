مزاد علني لبيع سيارات بـ”جازان”.. الإثنين المقبل

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقد مزاد علني لبيع ”سيارات” في جمرك ميناء جازان، يوم (الإثنين) المقبل.
واشترطت الهيئة للدخول في المزاد، دفع مبلغ تأمين إلزامي يقدر بـ50 ألف ريال، مع دفع عمولة السعي 2.5 % علاوة على قيمة البيع عقب رسو المزاد.
وألزمت المشتري بإخراج السيارات خلال 5 أيام، وفي حال تخطي المدة المسموح بها سيتم تحصيل “أرضيات”، وإذا زادت المدة سيتم عرض السيارات للبيع مرة أخرى.
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، بحسب توجيهات وزارة الصحة، ومنها، تطبيق توكلنا، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والالتزام بالحد المسموح للتجمعات.