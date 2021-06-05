مصادرة 1300 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بجازان

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أحد المسارحة 2925 جولة رقابية على المراكز والمجمعات التجارية والمنشآت الغذائية ، وذلك ضمن حملة “ممتثل” التي تنفذها الأمانة حالياً.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب بن محمد سراج مباركي أن الجولات الرقابية أسفرت عن مصادرة 1300 كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و تحرير 41 مخالفة احترازية ونتج عنها مباشرة أكثر من 300 بلاغ عبر منصة 940.

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، والشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته من خلال ما تتضمنه من رسائل توعوية وتعزيز الامتثال بتطبيق التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

وبين أن الحملة تأتي ضمن الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس “كوفيد 19″، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة.