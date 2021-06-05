منحة سعودية لليمن.. باخرة نفطية تصل إلى ميناء المكلا على متنها 3300 طن من الوقود

قال “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” إن باخرة من منحة المشتقات النفطية السعودية وصلت إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت.

وأضاف في تغريدة له على تويتر أن الباخرة السعودية تحمل على متنها 3300 طن من الديزل لتغذية جزء من احتياجات محطات توليد الكهرباء في المحافظة.

وكانت إجراءات تفريغ الشحنة الثانية من منحة من المشتقات النفطية في مصافي عدن، قد انتهت بكميات بلغت 70000 طن متري من الديزل، و40000 طن متري من المازوت.

يذكر أنه خلال الشهر الماضي وصلت دفعة من المنحة السعودية التي تضم عدة دفعات من الوقود، إلى العاصمة المؤقتة عدن.