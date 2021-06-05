هل تسبب لقاحات #كورونا العقم؟

شددت منظمة الصحة العالمية، على أن جميع اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا آمنة للحامل والمرضع، نافية وجود أي مخاطر منها، أو تسببها في العقم، لافتة إلى أن ما يثار حول تأثيرها على الخصوبة لدى النساء مجرد «خرافة شائعة» لا دليل عليها.

وبالنسبة للسيدات اللاتي يعتزمن الحمل، أفادت دكتورة سواميناثان كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، أن أي مخاطر محتملة للحصول على اللقاح ستكون أقل بكثير من عواقب عدم الحصول عليه إذا أصيبت الأم بالعدوى.

وأوضحت قائلة: “إن هذا مهم حقًا لأن الحمل، بالطبع، هو وضع خاص جدًا ونحن نهتم كثيرًا بشأن صحة الأم، وكذلك بشأن صحة الجنين، الذي لم يولد بعد. وبالتالي، فإن أي دواء أو لقاح يتم تناوله أثناء الحمل، يحرص علماء منظمة الصحة العالمية دائمًا على التأكد من أنه لا توجد مخاوف محتملة منه تتعلق بالسلامة أو أي حدث ضار”.