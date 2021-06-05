الحريري: وقف محكمة الاغتيالات “هروب من العدالة وعودة لشريعة الغاب”

وصف رئيس الوزراء اللبناني في حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قرار المحكمة الخاصة بلبنان، حول وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حماده وإلياس المر، بأنه هروب من العدالة.

وأضاف الحريري من خلال بيان أصدره المكتب الإعلامي له بأن ذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.

وأعرب عن أسفه قائلا : ” إنه قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه، ومؤلم أن تكون الأسباب مالية لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والإيفاء بالتزاماته في هذه القضايا الإنسانية للعدالة الدولية.

وحذّر من القرار قائلا : إننا نخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان، هو تخل عن العدالة وعن حقوق الإنسان بإبداء رأيه وممارسة قناعاته كما تنص عليها شرائع الأمم المتحدة.

ونوّه الحريري إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي، والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات.