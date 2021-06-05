فضيحة تلاحق الحوثي بصنعاء.. تهريب 5 أطنان من الحشيش من مبنى النيابة العامة

في واقعة مؤسفة بالعاصمة اليمنية صنعاء التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة، كشف نائب برلماني يمني، عن تهريب 5 أطنان من الحشيش المخدر دفعة واحدة خلال الأيام القليلة الماضية من فناء النيابة العامة.

وأضاف عضو مجلس النواب اليمني، أحمد سيف حاشد، أن النيابة العامة بصنعاء كانت تحتفظ بأطنان من المخدرات داخل فناء مبناها، إلا أن هذه الشحنة فقدت مؤخرا.

وأوضح النائب اليمني ، الذي كان أحد الموالين للحوثيين قبل أن ينقلب عليهم، أن هناك أيضا 6 شاحنات مبيدات مهربة وخطيرة، دخلت صنعاء واحتجزت في مخازن الإدارة العامة للمبيدات، لكن هذه الشحنة هي الأخرى تم تهريبها.

كما نوّه أن مقالب الموت كلها يتم صبها على رؤوسنا، للمرة الألف أقولها: “حاميها حراميها”.

وتابع قائلا: إن 5 أطنان من الحشيش اختفت من حوش النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، واليوم 6 شاحنات مبيدات مهربة وخطرة اختفت من مخازن الإدارة العامة للمبيدات.

يذكر أن تجارة وتهريب المخدرات تعد أحد مصادر الدخل التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي وقياداتها ومشرفوها لتمويل عملياتها الحربية وإثراء قياداتها.