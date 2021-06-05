مصادر لـ”الوئام”: #مورا على رادار #الهلال في حال رحيل #قوميز

كشفت مصادر لـ”الوئام “، عن أن نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل يسعى للحصول على خدمات نجم توتنهام لوكاس مورا.

واهتم نادي الهلال بالتعاقد هذا الصيف مع البرازيلي “لوكاس مورا” بعد تلقي المهاجم الفرنسي قوميز أكثر من عرض من الدوري التركي.

وتبلغ القيمة السوقية للنجم البرازيلي، 25 مليون يورو أي ما يعادل نحو 114 مليون ريال سعودي.

وسبق لـ مورا أن فاز بمجموعة من الألقاب حيث حقق لقب كأس العالم للقارات مع منتخب البرازيل 2013 إضافة إلى حصوله على الميدالية الفضية لـ أوليمبياد لندن عام 2012، وسبق له التتويج بـ الدوري الفرنسي في 4 مناسبات مع باريس سان جيرمان ولقب كأس فرنسا في 3 مناسبات.