زخات شهب كثيفة “تضرب” الغلاف الجوي للأرض بعد 48 ساعة

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن الكرة الأرضية تعبر هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من حطام الكويكب إيكاروس (1566 Icarus) وذلك سيتسبب في حدوث ذروة تساقط شهب الحمليات السنوية إلا أنها ستحدت خلال ساعات النهار.

شهب الحمليات تنشط في الفترة من 14 مايو إلى 24 يونيو ومعظمها غير مرئي للعين المجردة لأن نشاطها أمام مجموعة نجوم الحمل في موقع ليس بعيداً عن الشمس ولو كان بالإمكان إطفاء الشمس عندها يمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهابا بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعه 39 كيلومتر بالثانية وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط زخات الشهب خلال العام.

بشكل عام الفرصة ممكنة ولكن غير مؤكدة لرؤية بعض هذه الشهب بالعين المجردة وذلك بمراقبة الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، ومن الممكن رؤية إحداها يتحرك أفقيا عبر الغلاف الجوي للأرض من نقطة انطلاقه وسوف يتميز بحركته البطيئة ولمعانه الخلاب.