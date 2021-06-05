أكثر من 20 قتيلا وجريحا بينهم أطفال .. مسيرة مفخخة وصاروخ حوثي يستهدفان المدنيين بمأرب

ارتفعت حصيلة قتلى الصاروخ الحوثي الذي سقط قرب محطة وقود في مأرب إلى أكثر من 20 قتيلا وجريحا بينهم عدد من الأطفال.

وكانت مليشيا الحوثي قد استهدفت بصاروخ باليستي حياً سكنياً شمال مدينة مأرب.

وعقب الصاروخ الحوثي قامت المليشيا بمعاودة القصف باستخدام طائرة مسيرة مفخخة، ما أسفر عن ازدياد في عدد القتلى والجرحى بين المدنيين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن صاروخاً باليستياً أعقبته طائرة مسيرة، أطلقتهما ميليشيا الحوثي على محطة للوقود في حي الروضة شمالي المدينة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً بينهم طفلة، وإصابة آخرين.

وأفاد الشهود أن الصاروخ في المحطة، وقع أثناء تجمع سيارات في انتظار تعبئة الوقود، مشيرين إلى احتراق عدد من السيارات جراء الحريق الذي اندلع عقب الانفجار.