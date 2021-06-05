أكثر من 20 قتيلا وجريحا بينهم أطفال .. مسيرة مفخخة وصاروخ حوثي يستهدفان المدنيين بمأرب

ارتفعت حصيلة قتلى الصاروخ الحوثي الذي سقط قرب محطة وقود في مأرب إلى أكثر من 20 قتيلا وجريحا بينهم عدد من الأطفال.
وكانت مليشيا الحوثي قد استهدفت بصاروخ باليستي حياً سكنياً شمال مدينة مأرب.
وعقب الصاروخ الحوثي قامت المليشيا بمعاودة القصف باستخدام طائرة مسيرة مفخخة، ما أسفر عن ازدياد في عدد القتلى والجرحى بين المدنيين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن صاروخاً باليستياً أعقبته طائرة مسيرة، أطلقتهما ميليشيا الحوثي على محطة للوقود في حي الروضة شمالي المدينة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً بينهم طفلة، وإصابة آخرين.
وأفاد الشهود أن الصاروخ في المحطة، وقع أثناء تجمع سيارات في انتظار تعبئة الوقود، مشيرين إلى احتراق عدد من السيارات جراء الحريق الذي اندلع عقب الانفجار.