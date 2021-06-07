إصابات كورونا حول العالم تسجل 174.5 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 174 مليوناً و52 ألفاً و586 إصابة، الأثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و744 ألفا و29 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 157 مليونا و64 ألفا و600 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 100636 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2427 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات 349186 وفاة.

ومن جانبها قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

وذكرت اللجنة في بيان أن 14 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 91267 في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.