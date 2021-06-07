تراجع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 71 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن وصل الخام الأميركي إلى 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018، مع توقف انتعاش مدفوع بعلامات على تشديد السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% في نيويورك إلى 69 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 0.6% في وقت سابق عقب مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، فيما خسر برنت 0.6% إلى 71 دولاراً للبرميل.

وارتفع الدولار، مما جعل السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية، بينما أشار مؤشر فني إلى اقتراب النفط من منطقة ذروة الشراء. ولا تزال التوقعات إيجابية، حيث قالت مجموعة فيتول المتداول الرئيسي، إن “أوبك+” تبدو مسيطرة على أسعار النفط الخام.

وأدى الانتعاش القوي من فيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين وأوروبا إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 40٪ هذا العام، على الرغم من أن عودة تفشي الفيروس في آسيا، هي تذكير بأن التعافي سيكون غير منتظم.