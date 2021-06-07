تراجع أسعار الذهب عالميا.. وعيار 21 في المملكة عند 199.6 ريال

استقرت أسعار الذهب في السعودية، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 7 يونيو 2021، وسط تعاملات هادئة بعد نهاية عطلات أسواق الذهب العالمية.

واستقر سعر الجرام عيار 24 عند 228.11 ريال (60.83 دولار).

كما بقي سعر الجرام عيار 21 عند 199.60 ريال (53.23 دولار).

واستقر سعر الجرام عيار 18 عند 171.08 ريال (45.62 دولار).

وسجل عيار 14 نحو 133.06 ريال (35.48 دولار).

وعالميا تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي أعلى 90 نقطة، ووسط متابعة التعليقات المرتبطة بسعر الفائدة في الولايات المتحدة

تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.3% عند 1885.90 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، فيما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% إلى 1883.75 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.8% عند 27.65 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.3% مسجلاً 1166.25 دولار للأوقية، فيما استقر سعر البلاديوم الفوري عند 2841.50 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- هامشيًا بنحو 0.1% عند 90.214 نقطة.