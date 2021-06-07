هل تختلف أعراض كورونا لدى متلقي اللقاح ؟.. الصحة توضح

قالت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 إن لقاح كورونا يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس عند الإصابة لذا ينبغي الالتزام بالإجراءات وإتمام الفترة اللازمة للعزل.

جاء ذلك ردا على سؤال حول تباين أعراض كورونا بين من حصل على اللقاح ومن لم يحصل عليه مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وقالت الصحة إنه لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين يتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا كما أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حال وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة.

وبشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفايروس عند الإصابة لذا ينبغي الالتزام بالإجراءات وإتمام الفترة اللازمة للعزل.